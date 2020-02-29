لاتسيو يفوز على بولونيا بثنائية ليخطف صدارة الكالتشيو من يوفنتوس

حقق لاتسيو فوز صعب على ضيفه بولونيا 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي ليتصدر جدول الترتيب.









وسجل لويس ألبرتو الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 21.





وبهذا الفوز ارتقى لاتسيو لصدارة ترتيب المسابقة برصيد 62 بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي تأجلت مباراة أمام إنتر ميلان إلى شهر مايو المقبل، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 34 نقطة في المركز العاشر.