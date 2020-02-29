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التشكيل الرسمي لقمة الوداد البيضاوي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

السبت 29/فبراير/2020 - 08:04 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بعد قليل، لقاء الوداد البيضاوي المغربي وضضيفه النجم الساحلي التونسي، في ختام مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل فريق النجم الساحلي للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مكرم البديري.
خط الدفاع: صدام بن عزيزة – محمد كوناتي – محمد مثناني – مرتضى بن وناس.
خط الوسط:مالك باعيو – محمد أمين بن عمر – وجدي كشريدة.
خط الهجوم: إيهاب المساكني – سليماني كوليبالي – فراس بن العربي.

بينما دخل خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد في أولى مبارياته بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: أحمد رضا تجناوتي.
خط الدفاع: محمد النهيري – إبراهيم النقاش – شيخ كومارا – يحيى عطية الله.
خط الوسط: يحيى جبران – حمزة أسرير – وليد الكارتي.
خط الهجوم: بديع أووك – إسماعيل الحداد – أيمن الحسوني.

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الكلمات المفتاحية

الوداد النجم الساحلي

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