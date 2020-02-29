حريق يلتهم 38 قيراط قصب سكر جنوب الأقصر

شهدت مدينة اسنا، اليوم السبت، نشوب حريق هائل، شب في 38 قيراط قصب السكر، بجنوب الأقصر.



تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الحماية المدنية بالأقصر، بلاغًا من أهالي قرية الكيمان التابعة لمركز ومدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق هائل في إحدى زراعات قصب السكر.



وعلى الفور، أمر العقيد خالد الصعيدي، مدير قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بالأقصر، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.



وعقب السيطرة على الحريق، تبين اندلاع النيران في 38 قيراط من زراعات القصب ملك لـ "ربيع السيد ابو الوفاء" 12 قيراط، و"عبد الباسط سعد الحداد" 12 قيراط، و"السيد ابو الوفا الزير"12 قيراط، و"هدى حسن الصادق" قيراطين.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تحويله للنيابة العامة لتولي التحقيقات، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.



