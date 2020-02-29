Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد علي بن رمضان | الترجي التونسي يحتج على طرد لاعبه أمام الزمالك لـ"الكاف"

السبت 29/فبراير/2020 - 07:51 م
Advertisements
محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
Advertisements
قرر فريق الترجي التونسي الرياضي، تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد الحكم المغربي رضوان جيد اعتراضًا على طرده لاعب الفريق محمد علي بن رمضان خلال مواجهة الفارس الأبيض، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية".

وذكرت الصحيفة أن الترجي التونسي يسعى لرفع العقوبة على محمد علي بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التي استند إليها الحكم في قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجي شمس الدين الذوادي هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب.

وأضافت الصحيفة أن رضوان جيد أشهر البطاقة الحمراء للاعب محمد علي بن رمضان، ظنًا منه أن الأخير هو من جذبه من قميصه خلال الاعتراض على هدف الزمالك الثاني، إلا أن الإعادات التليفزيونية أثبتت أن لاعب الترجي لم يكن موجودًا فى اللقطة من الأساس.

جدير بالذكر أن الترجي التونسي سقط أمام الزمالك مساء أمس الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل ثلاثية الزمالك في مرمى الترجي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي ومحمود علاء من ركلة جزاء، في الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجي الوحيد الجزائري عبدالرؤوف بن غيث، في الدقيقة 27.

ونجح الفارس الأبيض في تكرار الفوز على العملاق التونسي بنفس النتيجة قبل أسبوعين، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي الذي أقيم في الدوحة بقطر.

ويذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين الجمعة المقبل على ملعب "رادس" بتونس، معقل فريق الترجي التونسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد علي بن رمضان طرد محمد علي بن رمضان الحكم رضوان الجيد الترجي والزمالك الترجي التونسي الترجي

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر champions league في دوري أبطال إفريقيا Live: Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم Liverpool vs WATFORD بث مباشر

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

منذ نصف ساعة

يلا شووت MATCH ahly مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي هدف علي معلول الان

منذ ساعة و نصف

الأهلي يضرب صن داونز بثنائية "معلول" ويقطع خطوة هامة نحو بلوغ نصف نهائي أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تقرير.. ريال مدريد سيعاني أمام برشلونة في الكلاسيكو لهذا السبب

منذ ربع ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

كورة لايف MATCH AHly مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي yalla ahly

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بدون تقطيع... مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر الآن هدف Obama

الزمالك يتلاعب بالترجي ويتوج بالسوبر الإفريقي للمرة الرابعة

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

بعد تتويج الزمالك.. تعرف على أسرع هدف في كأس السوبر الإفريقي؟

اهداف مباراة الزمالك والترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

07:20 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

03:06 م

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status