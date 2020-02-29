محمد علي بن رمضان | الترجي التونسي يحتج على طرد لاعبه أمام الزمالك لـ"الكاف"

قرر فريق الترجي التونسي الرياضي، تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد الحكم المغربي رضوان جيد اعتراضًا على طرده لاعب الفريق محمد علي بن رمضان خلال مواجهة الفارس الأبيض، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة " تونس الرقمية".

وذكرت الصحيفة أن الترجي التونسي يسعى لرفع العقوبة على محمد علي بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التي استند إليها الحكم في قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجي شمس الدين الذوادي هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب.

وأضافت الصحيفة أن رضوان جيد أشهر البطاقة الحمراء للاعب محمد علي بن رمضان، ظنًا منه أن الأخير هو من جذبه من قميصه خلال الاعتراض على هدف الزمالك الثاني، إلا أن الإعادات التليفزيونية أثبتت أن لاعب الترجي لم يكن موجودًا فى اللقطة من الأساس.





جدير بالذكر أن الترجي التونسي سقط أمام الزمالك مساء أمس الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.





وسجل ثلاثية الزمالك في مرمى الترجي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي ومحمود علاء من ركلة جزاء، في الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجي الوحيد الجزائري عبدالرؤوف بن غيث، في الدقيقة 27.





ونجح الفارس الأبيض في تكرار الفوز على العملاق التونسي بنفس النتيجة قبل أسبوعين، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي الذي أقيم في الدوحة بقطر.





ويذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين الجمعة المقبل على ملعب "رادس" بتونس، معقل فريق الترجي التونسي.