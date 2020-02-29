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تامر حسني يوجه رسالة لإحدى متابعاته.. تعرف عليها

السبت 29/فبراير/2020 - 07:56 م
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بوابة الفجر
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تامر حسني يوجه رسالة لإحدى متابعاته.. تعرف عليها
نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص بموقع الفيدوهات والصور "إنستجرام"، أحد مقاطع الفيديو لإحدى الفتيات المتابعات له، وهي تغني أغنية "كفاياك أعذار".
وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا:"لازم نغني مع بعض"، ولا تعتبر هذه المرة سابقة من نوعها، فلقد اعتاد الجمهور من تامر حسني على مثل هذه التصرفات إزاء المواهب الجديدة.
ويذكر أن حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، حاجز الـ 50 مليون مشاهدة عقب طرحها على "يوتيوب"، في ديسمبر الماضي، فيما تخطى فيلم "الفلوس" منذ طرحه إيردات قدرت بـ 44 مليون تقريبًا.

تامر حسني يوجه رسالة لإحدى متابعاته.. تعرف عليها
تامر حسني يوجه رسالة لإحدى متابعاته.. تعرف عليها
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