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بعد حسم موقعة الذهاب.. حظوظ الأهلي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 29/فبراير/2020 - 07:53 م
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الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز
علاء خليف
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حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يُدين بالفضل في هذا الفوز للاعبه التونسي علي معلول والذي سجل هدفين في شباك ماميلودي صن داونز، وجاء الهدف الأول بالدقيقة 56 بعدما تلقي تمريرة ساحرة من زميله أجايي داخل منطقة الجزاء ليضعها أرضية في شباك بطل جنوب إفريقيا، بينما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 68 من ركلة جزاء.

هذا الفوز يعزز فرص النادي الأهلي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق ماميلودي صن داونز، وذلك قبل مباراة الإياب بين الفريقين والتي ستقام في جنوب إفريقيا 7 مارس المقبل.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟
يحتاج فريق الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب أمام ماميلودي صن داونز لضمان تأهله رسميا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما يمكنه التأهل حال الخسارة بفارق هدفين فقط بشرط هز شباك بطل جنوب إفريقيا.

بينما يحتاج فريق ماميلودي صن داونز للفوز بفارق 3 أهداف أمام الأهلي في مباراة الإياب، من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لنصف نهائي دوري الأبطال.

أما في حالة فوز ماميلودي صن داونز بثنائية نظيفة على حساب الأهلي في مباراة الإياب، تذهب المباراة لركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وماميلودي صن داونز
تقام مباراة الإياب بين الأهلي وماميلودي صن داونز يوم 7 مارس المقبل، في جنوب إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
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