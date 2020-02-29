الأهلي يضرب صن داونز بثنائية "معلول" ويقطع خطوة هامة نحو بلوغ نصف نهائي أبطال إفريقيا





قطع الأول خطوة كبيرة في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفوز على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لظهيره الأيسر التونسي علي معلول والذي سجل الهدفين في الدقيقتين ٦٥، ٦٧.

الشوط الأول

بداية المباراة كانت قوية من جانب الفريق الجنوب إفريقي حيث مرر ماديشا كرة عرضية في الدقيقة الأولى داخل منطقة جزاء الأهلي ليقابلها فيلاكاسي بتسديدة قوية تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

بعد فرصة صن داونز الخطيرة لصن داونز بدأ لاعبو الأهلي في الشيطرة على مجريات الملعب، وحصل علي معلول على ضربة حرة مباشرة من الناحية اليسرى نفذها داخل منطقة للجزاء ليصطدم مروان محسن بأونيانجو حارس الضيف.

وفي الدقيقة العاشرة سدد مروان محسن كرة ضعيفة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى صن داونز.

وأنقذ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي فريقه من تمريرة بينية خظيرة لماديشا الظهير الأيمن للفريق الجنوب إفريقي وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

ورد الأهلي على فرصة صن داونز بتسديدة قوية لأحمد فتحي ارتطمت بأقدام مدافعي الفريق الجنوب إفريقي، ليحصل حسين الشحات على ركلة حرة مباشرة بعد مرواغته ليبوسا الظهير الأيسر وينفذها معلول على رأس مروان محسن الذي أضاع فرصة محققة للفريق الأحمر لإحراز الهدف الأول.

وفي الدقيقة ٢٠ مرر مروان محسن الكرة بينية لجونيور أجاي الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لتصل إلى المتسلل حسين الشحات ويسددها لكن الحكم المساعد أشار بوقوعه في مصيدة التتسلل.

وحصل محمود متولي على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ٢١ بعد تدخله القوي على لياندرو سورينو رودريجز أحد أفضل لاعبي صن داونز.

وسدد رودريجيز كرة قوية في الدقيقة ٢٣ مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ليرد الفريق الأحمر بهجمة منظمة حيث وصلت الكرة لجونيور أجاي الذي مرر الكرة لعلي معلول وينفذ كرة عرضية أبعدها دفاع صن داونز عن منطقة جزاؤه.

وانطق محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة ٢٨ ليرواغ أكثر من لاعب ويسدد كرة قوية وصلت في يد أونيانجو حارس مرمى صن داونز، ثم تسديدة أخرى من محمود متولي أعلى عارضة الفريق الضيف.

وتسلم حسين الشحات الكرة في الدقيقة ٤٠ ليمررها لمحمد مجدي "أفشة" الذي سقط أمام منطقة جزاء صن داونز ليطالب لاعبو الأهلي حكم اللقاء باحتساب الكرة لكنه لم ينصاع إليهم ويستأنف اللعب دون احتساب أي خطأ.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

مع انطلاق صافرة الشوط الثاني وضحت نية الأهلي الهجومية حيث انطلق محمد مجدي أفشة في وسط الملعب ومرر كرة لأحمد فتحي في الجهة اليمنى ليمرر الأخير عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها الزفاع قبل أن تصل لأفشة.

ورد الفريق الجنوب إفريقي بهجمة خطيرة في الدقيقة ٥٢ حيث انفرد رودريجيز بمحمد الشناوي لكن تسرع في التسديد ومرت تصويبته بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

وفي الدقيقة ومن عمل ثنائي بين علي معلول وجونيور أجاي في الدقيقة ٥٦ مرر الأخير الكرة رائعة للظهير الأيسر التونسي داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر ومطلقًا الأفراح في مدرجات ستاد القاهرة الدولي.

وفي الدقيقة ٥٩ لجأ رينيه فايلر المدير الفني لدكة بدلاء فريقع حيث أشرك وليد سليمان بدلا من حسين الشحات لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.

ومرر أحمد فتحي كرة عرضية على رأس مروان محسن الذي سددها بجوار القائم الأيسر لأونيانجو حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي.

ومع حلول الدقيقة ٦٣ مرر علي معلول الكرة داخل منطقة الجزاء إلى مروان محسن لكن دفاع فريق صن داونز انقض عليه وأبعد الكرة قبل أن تشكل خطورة على مرماه.

وزاد الضغط الأهلاوي على دفاعات صن داوانز الذي استبسل لاعبوه في التصدي للهجمات الخطيرة للفريق الأحمر، ليدفع فايلر بالسنغالي أليو بادجي بدلًا من مروان محسن في الدقيقة ٦٥ كتغيير ثان الهدف منه تنشيط الشق الهجومي.

وفي الدقيقة ٦٦ مرر جونيور أجاي بينية رائعة إلى أليو بادجي داخل منطقة الجزاء ليتعرض للسقوط ويحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وينفذها علي معلول ويسجل الهدف الثاني للأهلي لتفرح جماهير الأهلي المتواجدة داخل الملعب.

بعد الهدف الثاني للأهلي سدد وليد سليمان كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لأونيانجو، ليمرر بعدها أحمد فتحي تمريرة عرضية أرضية لمحمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها في أحضان حارس مرمى صن داونز.

وفي الدقيقة ٨٠ من عمر المباراة قرر فايلر إجراء التغيير الثالي للأهلي بالدفع بأحمد الشيخ بدلا من محمد مجدي أفشة، في تغيير أحمر لتنشيط الناحية الهجومية للمارد الأحمر.

ولم تشهد الدقائق الـ١٠ الأخيرة أي خطورة على أي مرمى لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.