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التفاصيل الكاملة لتطوير الكوبري المعلق بحديقة الحيوان

الأحد 01/مارس/2020 - 06:07 ص
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الكوبري المعلق
الكوبري المعلق
زينب وهبه
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يقع الكوبري المعلق "برج إيفل المعلق" في أعلى نقطة بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث يستطيع أي شخص الاستمتاع برؤية جمال المكان، وما يحتويه من حيوانات وطيور ونباتات نادرة، وقبل أكثر من 120 سنة قام المهندس الفرنسي "جوستاف إيفل" بتصميمه والإشراف على تنفيذه، وتم تصوير العديد من مشاهد الأفلام السينمائية فيه للفنانة شادية والفنان عبدالحليم حافظ.

وطلب السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أثناء جولته مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، ونائب الوزير المهندس مصطفى الصياد في حديقة الحيوان، من السفير الفرنسي إعادة تأهيل وتطوير الكوبري المعلق ليصبح أحد المزارات الهامة في حديقة الحيوان حيث أنه يعد أحد رموز الصداقة بين البلدين.

السفير الفرنسي يؤكد استعداد بلاده
من جانبه أكد السفير الفرنسي، استعداد فرنسا للمساهمة في إعادة تأهيل الكوبري المعلق في حديقة الحيوان، نظرًا لأنه رمزا للصداقة بين البلدين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن هذه الزيارة للحديقة ليست الأولى له، ولكن كان هناك عدة زيارات سابقة شهد خلالها الطفرة الكبيرة التي تشهدها الحديقة في التطوير والنهوض بها خلال الفترة الأخيرة.

رافق وزير الزراعة في الجولة، رئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وعدد من أعضاء روتاري جيزة كرنك والمهتمين بالرفق بالحيوان وقاموا بزيارة حديقة حيوانات الطفل والمتحف الحيواني والجبلاية الملكية حيث أشاد السفير الفرنسي بالتطوير الذي يتم داخل حديقة الحيوان.

وافتتح وزير الزراعة والسفير الفرنسي حديقة حيوانات الطفل، حيث أكد "القصير" عن أهمية حديقة حيوانات الطفل الجديدة حيث تم افتتاحها لزوار الحديقة لأول مرة، نظرا لأهميتها في دورها التعليمي والتثقيفي للطفل، لافتًا إلى أهمية إضفاء الطابع التاريخي للدولة المصرية على كافة برامج التوعية داخل حديقة الطفل، للتعرف على التاريخ والتراث المصري.

الإشادة بمستوى النظافة
وأشاد القصير بإرتفاع مستوى النظافة في حديقة الحيوان ومستوى الرعاية للحيوانات والطيور النادرة داخل الحديقة، مؤكدا أن الحكومة تبحث عن مصادر تمويل ليتم استكمال أعمال التطوير في الحديقة بهدف أن تصبح مزارًا سياحيًا كبيرًا للمصريين والأجانب.

وحرص السفير الفرنسي على التقاط العديد من الصور التذكارية مع طيور الببغاء في الحديقة، وعدد من الحيوانات النادرة والمحببة للأطفال أثناء زيارتهم لحديقة الطفل الجديدة، مشيدًا بتطور ونظافة الحديقة وكفاءة جهازها الإداري خلال زيارته الأخيرة لحديقة الحيوان.

وأوضح وزير الزراعة أنه يتابع كل المواقع التابعة لوزارة الزراعة، حتى يتأكد من أعمال التطوير المستمرة والإدارة الجيدة لهذه الأماكن، حيث تمثل رمزًا للدولة المصرية، مؤكدا تواصله المستمر مع كل القائمين على إدارة جميع مواقع العمل التابعة لوزراة الزراعة لتقديم الخدمات الضرورية للجمهور.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا رفع كفاءة العمل في الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، عن طريق دمج الأجهزة المتشابهة أو فصل بعض الجهات غير المتشابهة، لتحقيق أعلى كفاءة من الأداء الحكومي حيث تمثل الإدارة الجيدة الوسيلة المناسبة لتحقيق النجاح للعمل الحكومي وليس بتعقيد الأداء.
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الكلمات المفتاحية

فرنسا حديقة الحيوان الكوبري المعلق الدولة المصريه

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