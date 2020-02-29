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بدء ندوة "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي" للدكتور أحمد عكاشة

السبت 29/فبراير/2020 - 07:51 م
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احمد عكاشة
احمد عكاشة
مصطفى فكيه تصوير عبدالحافظ حمدي
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نظم نادي الجزيرة ندوة علمية عن المرض النفسي، تحت عنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي"، التي تبناها الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية، وأستاذ الطب النفسي.

وحضر الندوة الدكتور إبراهيم مجدي، والدكتور بدوي خليفة.

حيث بدأت منذ قليل فعاليات الندوة التي يتبناها الدكتور أحمد عكاشة، لإزالة وصمة المرض النفسي ، والحديث حول المرض النفسي وكيفية التعامل مع المراهقين.
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