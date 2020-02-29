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شيري عادل تفاجئ محبيها بصورة مثيرة من الحمام

السبت 29/فبراير/2020 - 07:55 م
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شيري عادل
شيري عادل
لمياء علي
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شاركت الفنانة شيري عادل محبيها بصورة لها على طريقة السيلفي من داخل الحمام، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونالت الصورة إعجاب محبيها الذين عبروا عن محبتهم لها وذلك من خلال تعليقاتهم لها عبر خاصية التعليقات.

وكانت شيري عادل قد أعلنت انفصالها بشكل رسمي عن الداعية الإسلامي معز مسعود وذلك منذ العام الماضي وكان يسبق ذلك انتشار لشائعات كثيرة حول انفصالهما ولكن تم تجاهلها لفترة طويلة إلى أن أعلنت الخبر.
شيري عادل تفاجئ محبيها بصورة مثيرة من الحمام
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