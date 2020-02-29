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جدول ترتيب الدوري الألماني بعد مباريات السبت 29-2-2020

السبت 29/فبراير/2020 - 07:07 م
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بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
علي خلاف
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انطلقت مساء اليوم السبت الموافق 29-2-2020 باقي مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

نتائج مباريات اليوم السبت من مسابقة الدوري الألماني
اكتسح فريق بايرن ميونيخ مضيفه هوفنهايم بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب «راين نيكار» معقل أصحاب الأرض والضيافة، ليفرع الفريق البافاري رصيده من النقاط 52 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباراة آخرى فاز بروسيا دورتموند بهدف نظيف أمام ضيفه فرايبوىغ سجله جادون سانشو في الدقيقة الخامسة عشر من عمر المواجهة لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض وارتفاع رصيدهم من النقاط إلى 48 نقطة في الترتيب الثالث بجدول «البوندسليجا».

وفي آخر لقاءات السبت التي أقيمت في نفس الموعد "4:30" تغلب فريق ماينتس على ضيفه بادربورن بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب «أوبل أرينا» ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 25 نقطة في الترتيب الخامس عشر بجدول الدوري الألماني.

ترتيب جدول الدوري الألماني
بفوز بايرن ميونيخ وغريمه بروسيا دورتموند لم يتغير جديد في ترتيب جدول الدوري الألماني حيث بقي الفريق البافاري متصدراً برصيد 52 نقطة خلفه فريق (الأسود والأصفر) برصيد 48 في المركز الثالث، ليصبح جدول البوندسليجا كالتالي:-

1- بايرن ميونيخ 52 نقطة
2- أر بي ليبزيج 48 نقطة
3- بروسيا دورتموند 48 نقطة
4- بورسيا مونشنغلادباخ 46 نقطة
5- ليفركوزن 43 نقطة
6- شالكه 36 نقطة
7- فولفسبورغ 34 نقطة
8- هوفنهايم 34 نقطة
9- فرايبورج 33 نقطة
10- يونيون برلين 29 نقطة
11- آينتراخت 28 نقطة
12- أوغسبورغ 28 نقطة
13- هرتا برلين 27 نقطة
14- كولن 26 نقطة
15- ماينتس 25 نقطة
16- فورتونا دوسلدورف 21 نقطة
17- فيردر بريمين 17 نقطة
18- بادربورن 16 نقطة.
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