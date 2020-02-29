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"الانضباط" تفرض غرامة على رئيس التعاون وناديي الفتح والاتحاد

السبت 29/فبراير/2020 - 07:00 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، أنها عاقبت رئيس نادي التعاون محمد القاسم، بسبب تصريحاته بعد مباراة الديربي أمام الرائد في الجولة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفرضت عقوبة مالية على فريق الاتحاد قدرها 110 آلاف لقذف جماهيره علب مياه في مباراة الهلال.

هذا وخرج القاسم عقب مباراة التعاون والرائد، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في تصريح إعلامي انتقد خلاله تقنية حكم الفيديو المساعد، وهو ما دفع اللجنة إلى فرض الغرامة المالية عليه.

ولفتت الانضباط إلى أن جماهير الاتحاد ألقت علب مياه على أرضية ملعب مباراة فريقها أمام مستضيفه الهلال في الجولة 19 من المسابقة، وتم تغريم النادي الغربي 110 آلاف ريال.

كما ألزمت نادي الفتح بدفع 15 ألف ريال، بسبب تأخر حارسه حبيب الوطيان عن العودة إلى ملعب مباراة الفريق أمام الأهلي وهو ما تسبب بتأخير انطلاقة الشوط الثاني.

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الكلمات المفتاحية

لجنة الانضباط والاخلاق لجنة الانضباط الفتح التعاون الاتحاد

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