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تشيلسي يتعادل مع بورنموث.. ووست هام يهزم ساوثهامبتون بثلاثية في البريميرليج

السبت 29/فبراير/2020 - 07:04 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تعادل فريق تشيلسي مع فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الإسباني ماركوس الونسو هدفين فريق تشيلسي في المباراة، بينما اهتزت شباك البلوز عن طريق جوشو كينج وليرما في الشوط الثاني من اللقاء.

وفي إطار منافسات نفس الجولة حقق فريق وست هام يونايتد فوزا هاما على نظيره فريق ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب لندن.

وانتهت مباراة فريق بيرنلي مع فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة سلبية على ملعب السانت جيمس، وأضاع أصحاب الأرض نيوكاسل العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني.
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الكلمات المفتاحية

ساوثهامتون تشيلسي بورنموث

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