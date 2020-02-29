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بوتين وروحاني يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في إدلب
السبت 29/فبراير/2020 - 06:40 م
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وكالات
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الوضع في إدلب مع نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت.
وأضاف الكرملين، أن بوتين وروحاني أكدا على ضرورة التنفيذ الشامل لاتفاقات أستانا.
وتأتي مكالمة الرئيسين بعد إعلان تركيا الخميس عن مقتل 33 من جنودها بغارة جوية سورية في محافظة إدلب.
وكانت الرئاسة الروسية اتهمت الحكومة التركية، مؤخرا، بتزويد الإرهابيين في مدينة إدلب السورية بالذخيرة والمعدات العسكرية وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه نزع الأسلحة الثقيلة، وفقا لاتفاق سوتشي.
وتمكن الجيش السوري من قتل 14 جنديا تركيا خلال أسبوع، في الوقت الذي لا تملك فيه تركيا الكثير من الخيارات للرد.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن أكبر مخاوف أردوغان بعد تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب، هي موجة اللاجئين التي تعقد وضعه السياسي في تركيا.
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