عقب افتتاح رئيس الوزراء.. متحف الغردقة يستقبل الزائرين

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن متحف الغردقة هو أول المتاحف الأثرية في محافظة البحر الأحمر الساحلية ليكون السياحة الثقافية إضافة قوية للمحافظة ضمن العديد من العديد من الأنشطة السياحية المختلفة بالبحر الأحمر.



وأكد العناني يعد هذا المتحف هو أول متحف في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص التي تحملت كافة التكاليف المادية لإنشاء المتحف تحت إشراف الحكومة.



وأضاف العناني أن التعامل مع شركات القطاع الخاص يعتبر رؤية جديدة نتخذها في وزارة الآثار، فالمتحف الكبير طرحنا تقديم وتشغيل خدمات لشركات عالمية وجاري الاختيار في مارس عن أفضل العروض مبينا أن متحف الغردقة يضم 1791 قطعة أثرية استمر العمل فيه ما يقرب من سنة ونصف ونأمل أن نقلة مهمة في الآثار مبينًا أن أسعار التذاكر للسائح الأجنبي 200 جنيه بينما الطالب الأجنبي 100 جنيه، الزائر المصري 80 جنيهًا، والطالب المصري 40 جنيهًا، وتستمر الزيارات الجانبية للمدارس الحكومية ولذوي الاحتياجات الخاصة.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، متحف الغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، والقيادات التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر.