كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)



التزمت جميع العائلة بالظهور باللون الأبيض، وتخلى مصطفى زوج فرح عن البدلة الكلاسيكية، ليظهر بملابس كاجول بدلًا منها، في حفل زفاف عائلي يتمتع بالبساطة.



وسبق أن نشرت "كارمن" عدة صور لشقيقتها من حفل خطوبها، وعلقت عليها بقولها: "ألف مبروووووك يا حياتي ربنا يسعدكوا ويخليكوا لبعض".





وشارك الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، متابعيه بصور جديدة على حسابه الخاص على "انستجرام"، من مراسم حفل الزفاف التي ظهر فيها الجميع بمظهر في غاية البساطة.