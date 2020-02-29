Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)

السبت 29/فبراير/2020 - 06:48 م
Advertisements
كارمن سليمان
كارمن سليمان
Advertisements
ظهرت الفنانة كارمن سليمان، في حفل زفاف شقيقتها فرح، حيث أطلت على الجميع بـ "جمبسوت أبيض"، حيث التزم جميع الحضور بارتداء اللون الأبيض. 

وشارك الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، متابعيه بصور جديدة على حسابه الخاص على "انستجرام"، من مراسم حفل الزفاف التي ظهر فيها الجميع بمظهر في غاية البساطة. 

التزمت جميع العائلة بالظهور باللون الأبيض، وتخلى مصطفى زوج فرح عن البدلة الكلاسيكية، ليظهر بملابس كاجول بدلًا منها، في حفل زفاف عائلي يتمتع بالبساطة.

وسبق أن نشرت "كارمن" عدة صور لشقيقتها من حفل خطوبها، وعلقت عليها بقولها: "ألف مبروووووك يا حياتي ربنا يسعدكوا ويخليكوا لبعض".

كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
كارمن سليمان بإطلالة مميزة في زفاف شقيقتها (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر champions league في دوري أبطال إفريقيا Live: Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns

منذ ساعة و نصف

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

كورة لايف MATCH AHly مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي yalla ahly

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مدرب صن داونز يستفز جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

منذ 35 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من شيرين عبد الوهاب تجاه شقيقتها

أول ظهور لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد الزواج (صور)

من هو مصمم فستان زفاف هنا الزاهد؟

كارمن سليمان تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "تفنن" اليوم

كارمن سليمان تحير جمهورها في عيد ميلاد نجلها والسبب شقيقتها

بصورة عائلية.. كارمن سليمان تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

05:13 م

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status