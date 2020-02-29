السنة الكبيسة (محرك بحث جوجل يحتفل) | اعرف سبب تسميتها بهذا الاسم وهكذا يتم احتسابها

السنة الكبيسة | احتفل محرك بحث جوجل، اليوم السبت الموافق 29/2/2020، بالسنة الكبيسة، التي تأتي كل 4 أعوام؛ ويكون عدد أيامها 366 يومًا، بدلًا من 365، والتي أيضًا حلت لأول مرة منذ عام 2016 .

وتعتبر السنة الميلادية التقويمية تتكون من 365 يومًا، إلا أنه يضاف إليها يوم واحد كل 4 سنوات، هو ما يجعل تلك السنة كبيسة، ويضاف هذا اليوم في شهر فبراير، وهو يوم 29 فبراير الذي يأتي فقط مرة واحدة كل 4 سنوات، وذلك لمزامنة التقويم الميلادي مع السنة الفلكية.





لماذا سميت السنة الكبيسة بهذا الاسم

وسميت السنة الكبيسة بهذا الاسم، لأن السنة الميلادية التقويمية تتكون عادة من 365 يومًا، إلا أنه يضاف إليها يوم واحد كل 4 سنوات، لمزامنة التقويم الميلادي مع السنة الفلكية. ويصبح عدد أيام السنة الميلادية 366 يوما في السنة الكبيسة، لأن هذا هو الوقت التقريبي الذي تستغرقه الأرض في مدار الشمس، وهو يقدر بـ 365.25 يوم، ولهذا يوضع يوم إضافي في التقويم الميلادي كل 4 سنوات من أجل ضمان أن تظل مواسم التقويم الميلادية متزامنة مع المواسم الشمسية.





ولكن لا تعد "السنة الكبيسة" حلا مثاليًا، إذ إنها تؤدي إلى تجاوز السنة التقويمية عن السنة الشمسية بـ11 دقيقة و14 ثانية، وينتج عن هذا يوم إضافي جديد بعد 128 سنة تقويمية إلى جانب 29 فبراير.





كيف يتم احتساب السنة الكبيسة؟

ولهذا يتم إلغاء السنة الكبيسة مرة واحدة كل 400 عام، وهو ما يساعد على تقليص الفارق الزمني بمقدار نصف دقيقة لصالح السنة التقويمية، ما يعني أن السنة الشمسية ستتأخر عن السنة التقويمية بمقدار يوم كامل بعد 3300 سنة، ومن المقرر أن تحدث السنة الكبيسة المقبلة في العام 2024 أي بعد 4 سنوات من الآن.