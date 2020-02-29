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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

السبت 29/فبراير/2020 - 06:38 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر لمباراة واتفورد ضد ليفربول كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد ضد ليفربول، عبر قناة beIN SPORTS HD 2.


ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد ضد ليفربول، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة واتفورد ضد ليفربول، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات Liverpool .

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري لهذا الموسم حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب بطولة الدوي حتى الآن بدون هزيمة Liverpool.


كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة واتفورد ضد ليفربول، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثنائي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، وفيرمينيو Salah LIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة الصراع على كافة البطولات المحلية والقارية Liverpool.

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