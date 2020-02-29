تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : اليسون.





خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - لوفرين.





خط الوسط : فينالدوم - تشامبرلين - فابينهو.





خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.





وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا صعبا بالجولة الماضية على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الانفيلد.



