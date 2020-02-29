Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

السبت 29/فبراير/2020 - 06:36 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
Advertisements
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - لوفرين.

خط الوسط : فينالدوم - تشامبرلين - فابينهو.

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.

وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا صعبا بالجولة الماضية على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الانفيلد.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH AHly مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي yalla ahly

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر champions league في دوري أبطال إفريقيا Live: Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مدرب صن داونز يستفز جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

05:13 م

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status