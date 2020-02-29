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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

السبت 29/فبراير/2020 - 06:34 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز KORA LIVE.

موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي
وتلعب مباراة ليفربول ضد واتفورد مساء اليوم KORA LIVE في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي
وتذاع مباراة ليفربول ضد واتفورد KORA ONLINE في الدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 2".

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بث مباشر مباراة ليفربول ضد واتفورد، ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.
خط الدفاع: أرنولد، روبيرتسون، فان دايك، جو جوميز.
خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، جمعهم من 26 إنتصار، وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن في البريميرليج.

مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر
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