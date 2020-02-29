'السقا واحد بس'.. هكذا عايد أمير كرارة "السقا" في عيد ميلاده

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام''.



وظهر "كرارة" في هذه الصورة برفقة الفنان أحمد السقا محتفلا بميلاده قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أصلي، السقا واحد بس".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "كل سنة وأنت بخير وطيب يا نجم الشاشة المتألق دايما".



وفي سياق آخر قدم "كرارة" العديد من الأعمال الفنية منها " كازبلانكا، ليالي الحب، زكي شان، هروب اضطراري، عمليات خاصة، هاللو أمريكا، أحلى الأوقات، كلبش، واكلينها والعة، تحت الأرض، أبواب الخوف، خاص جدا، حواري بوخارست".



وحصل "كرارة" على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل من مهرجان "تايكي".