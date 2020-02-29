Advertisements
Advertisements
Advertisements

'السقا واحد بس'.. هكذا عايد أمير كرارة "السقا" في عيد ميلاده

السبت 29/فبراير/2020 - 06:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام''.

وظهر "كرارة" في هذه الصورة برفقة الفنان أحمد السقا محتفلا بميلاده قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أصلي، السقا واحد بس".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "كل سنة وأنت بخير وطيب يا نجم الشاشة المتألق دايما".

وفي سياق آخر قدم "كرارة" العديد من الأعمال الفنية منها " كازبلانكا، ليالي الحب، زكي شان، هروب اضطراري، عمليات خاصة، هاللو أمريكا، أحلى الأوقات، كلبش، واكلينها والعة، تحت الأرض، أبواب الخوف، خاص جدا، حواري بوخارست".

وحصل "كرارة" على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل من مهرجان "تايكي".
'السقا واحد بس'.. هكذا عايد أمير كرارة السقا في عيد ميلاده
'السقا واحد بس'.. هكذا عايد أمير كرارة السقا في عيد ميلاده
'السقا واحد بس'.. هكذا عايد أمير كرارة السقا في عيد ميلاده
'السقا واحد بس'.. هكذا عايد أمير كرارة "السقا" في عيد ميلاده
'السقا واحد بس'.. هكذا عايد أمير كرارة "السقا" في عيد ميلاده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الرى

أخبار تهمك

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مدرب صن داونز يستفز جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ ساعتين

عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر champions league في دوري أبطال إفريقيا Live: Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH AHly مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي yalla ahly

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ ساعة و 24 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

كيف هنأ أمير كرارة أحمد السقا بعيد ميلاده؟

أمير كرارة عن الساحل الشمالي: "أجمل مكان في العالم"

هكذا هنأت إنجي المقدم الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده

حمدي الميرغني يحتفل بميلاد صلاح عبدالله عبر 'تويتر'

كريم عفيفي محتفلا بميلاد أحمد السقا عبر 'إنستجرام'

"كل سنة وانت رمز الجدعنة والرجولة"..محمد دياب يحتفل بميلاد أحمد السقا عبر 'إنستجرام'

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

05:13 م

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status