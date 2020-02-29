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انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بالغربية

السبت 29/فبراير/2020 - 06:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بشارع الحدادين بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك لمروره بأزمة نفسية.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بلاغًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بالعثور على جثة الشاب "محمد.م.ا" (22 سنة) مشنوقًا بمنزل أسرته الكائن بشارع الحدادين بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات والنقيب أحمد شيحة معاون المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ وجود جثة المجني عليه مسجاه على ظهرها وهو بكامل ملابسه أعلى سرير حجرة النوم، ولوحظ وجود آثار احمرار حول رقبته ووجود حبل يتدلى من السقف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن الشاب أنهى حياته بشنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، مع عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.
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