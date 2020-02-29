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لمكافحة فيروس "كورونا".. اليابان تخصص 2,5 مليار دولار إضافية

السبت 29/فبراير/2020 - 06:26 م
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رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
الفجر السعودي
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أفاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مساء اليوم السبت، بأنه تم تخصيص المزيد من المساعدات المالية في إطار مواجهة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وذلك وسط الانتقادات التي تتعرض لها حكومته بسبب طريقتها في مكافحة انتشار الفيروس.

هذا وأعلن آبي، تخصيص 270 مليار ين (2.5 مليار دولار) لجهود مكافحة فيروس كورونا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويواجه رئيس الوزراء، الذي تشهد شعبيته تراجعاً، اتهامات بأنه لم يأخذ كارثة انتشار الفيروس على محمل الجد، وأنه تحرك ببطء في مواجهتها، كما تردد أيضاً أن الحكومة اليابانية لا تقوم بما يكفي من الفحوصات لاكتشاف المصابين بالفيروس، ربما ليظل عدد الإصابات منخفضاً.

وتعهد رئيس الوزراء، في وقت سابق من اليوم، بأن اليابان "ستتخذ جميع الخطوات اللازمة"، داعياً المواطنين للتعاون في الحرب الشرسة؛ لاحتواء انتشار الفيروس خلال الأسابيع المقبلة في ظل استعداد اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو.

وقال في مؤتمر صحفي بعد يومين من الدعوة لإغلاق كافة المدارس في أنحاء البلاد لأكثر من شهر: "بصراحة لا يمكننا الانتصار في هذه الحرب عبر جهود الحكومة فحسب"، مضيفًا: "قررت أننا نحتاج لبذل كافة الجهود في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين لمنع انتشار الفيروس"، وعبر عن ثقته في إمكانية تحقيق ذلك.

وأضاف: أن اليابان ستمضي قدماً في استضافة دورة الألعاب الأوليمبية في الصيف، وزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج في الربيع، لكنه أضاف أنه لن يتردد في توسيع نطاق القيود على الهجرة إذا تطلب الأمر.

وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم معونات مالية للعاملين الذين لا يذهبون إلى أعمالهم بسبب إغلاق المدارس، والذين يقومون على رعاية أطفالهم في المنازل.

ووصل عدد حالات الإصابة بـفيروس "كورونا" في اليابان حتى اليوم إلى أكثر من 940 حالة، الغالبية منهم ركاب السفينة السياحية الموبؤة "دياموند برنسيس" وطاقمها، الموجودون في ميناء يوكوهاما، وبلغت حالات الوفاة جراء الفيروس 11 حالة، بينها ست على متن السفينة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس اليابان

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