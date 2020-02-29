الجهاز الفنى لمنتخب مصر يحضر مباراة الأهلي وصن داونز

يحضر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والمقامة على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري حضوره المباريات المختلفة بحضور لقاء الاهلي وصن داونز بطل جنوب افريقيا من داخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي.

وتواجد الجهاز الفني بالكامل لمشاهدة المباراة وفي مقدمتهم حسام البدري وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة للاعبين ورصد كل خطواتهم بعناية كبيرة تمهيدًا للاستقرار علي القائمة المرشحة للانضمام للمعسكر القادم في ظل بداية العد التنازلي لمباراتي المنتخب الرسميتين أمام توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس المقبل في منافسات تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.