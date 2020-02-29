Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجهاز الفنى لمنتخب مصر يحضر مباراة الأهلي وصن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 06:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

يحضر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والمقامة على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

 

وواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري حضوره  المباريات المختلفة بحضور لقاء الاهلي وصن داونز بطل جنوب افريقيا من داخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي.

 

وتواجد الجهاز الفني بالكامل لمشاهدة المباراة وفي مقدمتهم حسام البدري وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

 

ويحرص الجهاز الفني على متابعة للاعبين ورصد كل خطواتهم  بعناية كبيرة تمهيدًا للاستقرار علي القائمة المرشحة للانضمام للمعسكر القادم في ظل بداية العد التنازلي لمباراتي المنتخب الرسميتين أمام توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس المقبل في منافسات تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

منذ 37 دقيقة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ ساعتين

كورة لايف MATCH AHly مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي yalla ahly

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مدرب صن داونز يستفز جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر champions league في دوري أبطال إفريقيا Live: Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

05:13 م

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

تشكيل ناري من ليفربول لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status