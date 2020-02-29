'بإطلالة كاجول'.. هكذا أطلت منة فضالي على جمهورها عبر 'إنستجرام'

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "فضالي" في هذه الصور مستعرضة إطلالتها ببنطلون من اللون الأسود به حزامًا أنيقًا، وبادي من اللون الأبيض فوقه جاكت جلد من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها القصير بطريقة جذابة وإرتدائها لنظارة نظر مع وضع ميكب هادئ يتناسب مع جمال بشرتها.



وكتبت ''فضالي" على هذه الصور قائلة: 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑓𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑌𝑂𝑈 𝐿𝑂𝑉"e"



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "قمراية بنحبك جدا انتي وتمثيلك".





وفي سياق آخر شاركت "فضالي" في بعض الأعمال الفنية منها: "ضد مجهول، كاريوكي، ليلة حب حلوة، مجانين نص كوم، الموقف، مفيش فايدة، أزمة شرف، تحت الترابيزة، براءة ريا وسكينة، بنت القبائل".





ومسلسل "بنت القبائل" من بطولة منة فضالي، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد المغني، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.