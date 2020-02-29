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فوز قنا وخسارة شبان المراغة وتعادل مركز شباب سوهاج بالقسم الثالث

السبت 29/فبراير/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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اختتمت اليوم مواجهات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي شهدت مواجهات من العيار الثقيل، احدثت تغيرا في ترتيب جدول المجموعة الثانية، والتي تذداد سخونة من جولة لأخرى.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم، على نظيره فريق نجوع مازن بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأول، ليرفع فريق نادي قنا للنقطة47، ويغرد منفردا بصدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد نجوع مازن عند النقطة 10 بالمركز الأخير.

ونجح فريق نادي قوص في خطف فوز ثمين خارج الديار على حساب نادي المراغة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع فريق نادي قوص رصيده للنقطة13 بالمركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد المراغة عند النقطة 23 في المركز السابع.

وواصل فريق نادي قفط سلسلة الانتصارات، ونجح في تحقيق فوز غالي وهام على فريق اهلي المنشأة، بهدف نظيف، ليرفع رصيده للنقطة 40 وينفرد بوصافة المجموعة، فيما تجمد رصيد اهلي المنشأة عند15 نقطة بالمركز العاشر.

وفاز فريق نادي مكة المكرمة على نظيره فريق نادي اخميم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب مركز شباب جرجا، ليرفع نادي مكة رصيده للنقطة16 بالمركز التاسع فيما تجمد رصيد اخميم عند 21 نقطة بالمركز الثامن.

فيما فصل التعادل السلبي بدون أهداف مباراة مركز شباب البلينا أمام فريق مركز شباب سوهاج، ليرتفع رصيد البلينا عند27 بالمركز السادس، فيما ارتفع رصيد شباب سوهاج عند27 بالمركز الخامس.

واختتم مواجهات الجولة بمباراة شبان المراغة امام البداري، والتي انتهت بفوز البداري بثنائية، ليرفع فريق البداري رصيده للنقطة36 بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد شبان المراغة عند39 ويراجع للمركز الثالث.

ترتيب المجموعة الثانية

1_قنا 47 نقطة
2_قفط40 نقطة
3_شبان المراغة 39 نقطة
4_البداري36 نقطة
5_ شباب سوهاج 27 نقطة
6_البلينا 27 نقطة
7_المراغة23 نقطة
8_اخميم21 نقطة
9_مكة المكرمة 16 نقطة
10_اهلي المنشأة 15 نقطة
11_قوص 13 نقطة
12_نجوع مازن 10 نقاط

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