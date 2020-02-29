اليوم.. انطلاق أولى حلقات برنامج نشوى مصطفى "أمي ولا مراتي"



من ناحية أخرى تشارك الفنانة نشوى مصطفى في مسرحية "عطل فنى" بطولة كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا، ونالت مسرحية عطل فنى إرشادات واسعة من الجمهور السعودي والمصري المقيم بالمملكة، بعد أن عرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.



وأدت الفنانة نشوى مصطفى مناسك العمرة، ونشرت صورة جديدة لها من الحرم المكى، وحرصت الفنانة نشوى مصطفى على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، وقد نشرت الفنانة صور بأسماء الذين خصتهم بالدعاء من الحرم المكي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلةً "ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور".



وأبرز الفنانين هيثم أحمد زكى، وأحمد زكى، ومحمود عبد العزيز، ونور الشريف، وعزت أبو عوف، وطلعت زكريا، أحمد توفيق، وفاروق الفيشاوي.





تنطلق اليوم السبت أولى حلقات برنامج نشوى مصطفى "أمي ولا مراتي" في تمام الساعة 11 مساء على شبكة قنوات DMC، بعد ساعات من نشر البرومو الذى ظهرت فيه نشوى مصطفى وهى تحاور مجموعة من الأمهات والزوجات، عن دور كل منهنّ في حياة الرجل".