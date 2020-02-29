عين .. كارتيرون "صائد البطولات"

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





قاد الفرنسي باتريس كارتيرون الزمالك لحصد بطولتين على صعيد مختلف البطولات المحلية والأفريقية خلال ستة أيام فقط، حيث قاد المدير الفني الفرنسي الفارس الأبيض في العشرين من الشهر الحالي للتتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلي وذلك بعد مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح في المباراة التي احتضنها ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة.









وجاءت هذه البطولة التي توجت مجهودات نجوم الزمالك الكبيرة في الفترة الأخيرة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بأسبوع فقط على حساب الترجي التونسي وبطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز الزمالك على الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الرابع عشر من شهر فبراير الحالي.









واختارت عين الفجر الرياضي كارتيرون نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب وكمدير فني .





ولد باتريس كارتيرون في 20 يوليو 1970 في سانت بريوك وهي بلدية تقع في إقليم أودو أن أرفور في شمال غرب فرنسا.





* مشواره الكروي :





بدأ كارتيرون مشواره الكروي كلاعب عام 1990 وهو في العشرين من عمره في صفوف الناشئين بنادي بريوتشين الفرنسي الذي خاض معه موسمين وكان يلعب في مركز المدافع.





انتقل كارتيرون إلى لافال في عام 1992 وخاض معه 65 مباراة وسجل خلالهم 4 أهداف في موسمين.





في 1994، رحل كارتيرون إلى رين وخاض معه 3 مواسم، سجل خلالها 5 أهداف في 104 مباراة.





في 1997، انضم كارتيرون إلى ليون ولعب له 84 مباراة في 3 مواسم وسجل خلالهم 5 أهداف وقاده للتتويج بكأس الإنتر توتو عام 1997.





في عام 2000، رحل كارتيرون إلى سانت إتيان وخاض معه 20 مباراة خلال موسم واحد وتمت إعارته إلى ساندرلاند الإنجليزي من يناير حتى يونيو 2001، وسجل له هدف واحد في 8 مباريات ثم عاد بعدها إلى سانت إتيان الذي تألق معه خلال 4 مواسم، خاض خلالها 100 مباراة وسجل 15 هدف وفاز معه بلقب دوري الدرجة الثانية موسم 2003/2004.





انضم كارتيرون إلى كان الفرنسي في عام 2005 ولعب له لمدة موسمين ليعلن بعدها اعتزاله كرة القدم كلاعب ليبدأ مشواره كمدير فني.





* مشواره التدريبي :





قاد كارتيرون 9 أندية ومنتخب وحيد هو منتخب مالي حتى الآن، تستعرضها عين الفجر الرياضي :-





- قاد كارتيرون كان منذ 10 مارس 2008 حتى 30 يونيو 2009 في 54 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 18 مباراة وخسر 23 مباراة.





- قاد كارتيرون ديجون منذ 1 يوليو 2009 حتى 24 مايو 2012 في 123 مباراة، فاز في 43 مباراة وتعادل في 35 مباراة وخسر 45 مباراة.





- قاد كارتيرون منتخب مالي منذ 12 يوليو 2012 حتى 25 مايو 2013 في 10 مباريات، فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات.





- قاد كارتيرون مازيمبي الكونغولي منذ 26 مايو 2013 حتى 7 يناير 2016 في 49 مباراة، فاز في 26 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة. قاد كارتيرون مازيمبي للفوز ببطولة الدوري الكونغولي موسم 2013/2014 وبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2015.





- قاد كارتيرون وادي دجلة منذ 16 يناير 2016 حتى 7 نوفمبر 2016 في 32 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.





- قاد كارتيرون النصر السعودي منذ 29 يناير 2017 حتى 4 يونيو 2017 في 13 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 4 مباريات.





- قاد كارتيرون فينيكس ريسنج الأمريكي منذ 5 يونيو 2017 حتى 11 يونيو 2018 في 41 مباراة، فاز في 20 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 7 مباريات.





- قاد كارتيرون الأهلي منذ 12 يونيو 2018 حتى 23 نوفمبر 2018 في 23 مباراة، فاز في 13 مباراة وخسر 7 مباريات وخسر 3 مباريات.





- قاد كارتيرون الوداد البيضاوي المغربي منذ 30 يناير 2019 حتى 10 نوفمبر 2019 في 41 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 9 مباريات. قاد كارتيرون الوداد للتتويج بكأس السوبر الأفريقي عام 2019.





- قاد كارتيرون الزمالك منذ 3 ديسمبر 2019 حتى الآن في 18 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراة واحدة. قاد كارتيرون القلعة البيضاء للتتويج ببطولتي السوبر المصري والسوبر الأفريقي عام 2020.