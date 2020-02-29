يلا شوت لايف hd1 مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شوت yalla shoot شغال يوتيوب (دوري أبطال إفريقيا)

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* مشاهدة مباراة صن داونز والأهلي :

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ورمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ومروان محسن

يخطط الأهلي للرد بقوة على الخسارة من صن داونز في العام الماضي في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه الفريق في الدوري المصري هذا الموسم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر والذي حقق أرقاما قياسية هذا الموسم بفوزه في 16 مباراة متتالية منذ بداية الدوري المحلي وذلك بعد احتساب نتيجة انسحاب الزمالك لصالح ليتربع على عرش قمة جدول الدوري المصري بلا منافس.

* يلا شوت بث مباشر مباراة صن داونز والأهلي :

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