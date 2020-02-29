مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر champions league في دوري أبطال إفريقيا Live: Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns

كورة أونلاين بث مباشر مباريات دوري أبطال إفريقيا – مشاهدة بث مباشر KORA STAR مباراة الأهلي، حيث يفتح ستاد القاهرة الدولي أبوابه مساء اليوم السبت 29 فبراير لعام 2020، لاستضافة المواجهة النارية المرتقبة بين الأهلي وماميلودي صن داونز، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 / 2020.









موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد صن داونز (كورة أونلاين)| متابعة بث مباشر مباراة الأهلي KORA LIVE:

تقام مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 29 / 2 / 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويتسلح الفريق الأحمر بالأرض والجمهور للفوز بعدد وافر من الأهداف للاقتراب من التأهل لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا ومواصلة المشوار نحو نهائي البطولة القارية.





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تذاع مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، الناقل الرسمي والحصري لبطولات الإتحاد الإفريقي، وتذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD بتعليق عربي مميز للمعلق "عصام الشوالي"، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة لتحليل اللقاء، كما يوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر لمشاهدة المباراة بجودة فائقة YOUTUBE.









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مشاهدة بث مباشر على رابط الاسطورة لمباراة ALAHLY رابط بث مباشر مباريات دوري أبطال إفريقيا KORA GOAL، ويتفوق فريق الأهلي تاريخيا على نظيره ماميلودي صن داونز، حيث التقي الفريقين الفريقين في 6 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما – تابع بث مباشر بجودة فائقة مباراة الأهلي KOOORA 4 GOAL.







