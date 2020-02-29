عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

السبت 29/فبراير/2020 - 05:32 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
Advertisements
تابع بث مباشرYALLA SHOOT PLUS لمباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز- شاهد بث مباشر COOL KORA مباراة الأهلي، متابعة البث المباشر KORA LIVE مباراة الأهلي اليوم السبت 29 – 2 - 2020، في ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي (كورة جول) وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي – مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك KOOORA 4 LIVE.

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز KORA ONLINE في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي (KORA LIVE) بجودة تناسب جميع السرعات:
بث مباشر LIVESTREAM مباراة الأهلي وصن داونز، حيث تأهل الفريق الأحمر لدور الثمانية بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما صعد الفريق الجنوب إفريقيا لهذا الدور بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، متابعة بث مباشر BEIN SPORTS HD لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 29 فبراير 2020، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات بطولات الاتحاد الإفريقي، متابعة بث مباشر YALLA KORA مباراة الأهلي بدون تقطيع.
التشكيل المتوقع للأهلي امام ماميلودي صن داونز بث مباشر كورة أونلاين| مشاهدة مباراة الأهلي على كورة ستار بث مباشر بدون تقطيع:
من المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة ماميلودي صن داونز بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : محمد الشناوى.
خط الدفاع: رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ووليد سليمان (أحمد الشيخ).
خط الهجوم: مروان محسن.
مشاهدة بث مباشر كورة أونلاين لمباراة الأهلي وصن داونز على كورة لايف| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي على رابط شغال YALLA LIVE:
ويتطلع فريق الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر، للثأر من هزيمته التاريخية أمام صن داونز الموسم الماضي بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيأ، كما يبحث عن تحقيق فوز مريح يساعد الفريق على الاقتراب من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الإياب (KORA HA7SRY) في جنوب إفريقيا.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب صن داونز يستفز جماهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 14 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مثيرة من رينيه فايلر قبل ساعات من لقاء صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو سخرية وفد صن داونز يظهر في محاضرة فايلر للاعبي الأهلي الأخيرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

عاجل.. مدرب صن داونز يستفز جماهير الأهلي

04:54 م

عاجل.. تشكيل ناري للأهلي أمام صن داونز

04:56 م

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status