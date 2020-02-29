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كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم live في دوري أبطال إفريقيا hd1

السبت 29/فبراير/2020 - 05:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة صن داونز والأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا على قنوات بي إن سبورت ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز ونتابع معكم كل جديد عبر التفاصيل.

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ل يخطط الأهلي للرد بقوة على الخسارة من صن داونز في العام الماضي في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه الفريق في الدوري المصري هذا الموسم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر والذي حقق أرقاما قياسية هذا الموسم بفوزه في 16 مباراة متتالية منذ بداية الدوري المحلي وذلك بعد احتساب نتيجة انسحاب الزمالك لصالح ليتربع على عرش قمة جدول الدوري المصري بلا منافس.

* مشاهدة مباراة صن داونز والأهلي :

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ورمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ومروان محسن

* يلا شوت بث مباشر مباراة صن داونز والأهلي :

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