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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 29/فبراير/2020 - 05:30 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 29/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || بومبيو يصل إلى الدوحة لتوقيع اتفاق السلام مع طالبان


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
وصل وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، إلى الدوحة، اليوم السبت، ليشهد اتفاقًا لسحب القوات الأمريكية قد ينهي الحرب في أفغانستان.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة مسؤول جديد في السلطة الإيرانية بكورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أفادت مصادر في طهران، اليوم الجمعة، بإصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا مصطفى بورمحمدي بفيروس كورونا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الوطني يحبط مخططًا إرهابيًا لتنظيم "داعش"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
صرح الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، بأنه أحبط مخطط تخريبي لتنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب البلاد، وذلك عن طريق ضربة استباقية.

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ليبيا كورونا طالبان داعش بومبيو الدوحة الجيش الوطني

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