أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 29/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || بومبيو يصل إلى الدوحة لتوقيع اتفاق السلام مع طالبان





وصل وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، إلى الدوحة، اليوم السبت، ليشهد اتفاقًا لسحب القوات الأمريكية قد ينهي الحرب في أفغانستان.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة مسؤول جديد في السلطة الإيرانية بكورونا

أفادت مصادر في طهران، اليوم الجمعة، بإصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا مصطفى بورمحمدي بفيروس كورونا.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الوطني يحبط مخططًا إرهابيًا لتنظيم "داعش"