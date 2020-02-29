مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع | مباراة الاهلى الافريقية اليوم بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم bein sport

يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره صن داونز اليوم السيت ضمن منافسات دور الربع النهائي YALLA SHOOT من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة صن داونز والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وستلعب مباراة صن داونز KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره صن داونز، عبر قناة Bein Sport hd 1.





بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جونيور أجاي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مروان محسن.





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