"فضحكت فبشرناها".. دعاء فاروق ترد على منتقدي

نشرت الإعلامية دعاء فاروق، على حسابها الخاص على موقع الصور والفيدوهات "إنستجرام"، صورة وهي تحمل فيها كتابًا للإعلامية رولا خرسا، يحمل اسم "فضحكت قبشرناها".



ووصفت دعاء فاروق الكتاب قائلة:" زوجات الأنبياء والرسل بعد حصولك علي اجازة مجمع البحوث الإسلامية... والحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي انك ممكن تكتبي النوع ده من الكتابة... بدأت بقصة ميكال زوجة النبي داوود عليه السلام وفوجئت بسرد غاية في السلاسة ولأول مرة اعرف تفاصيل حياة سيدنا داوود اصلا.. رولا مزجت بين قصة النبي عليه السلام وقصة زواجه.. دفعني الفضول لتصفح باقي القصص قيل قراءتهم بتمعن فوجدتها مزجت بشكل رائع بين قصة النبي وقصة زواجة وانطباع اخير عن شخصية زوجته لتبروز دورها في حياة كل نبي.. سعيدة بهذا الانتاج الأدبي الراقي للصديقة الغالية والاخت ام قلب طيب صاحبة السيرة النظيفة رولا خرسا".



وجاءت أراء البعض مخالفة لرأيها، حيث قال أحد المتابعين:"بصراحة أخاف اقرأ كتاب لـ رولا خرسا، اعتقد ان عندها ازدواجية في الفكر، مش عارفة ازاي واخدة إجازة مجمع البحوث الإسلامية، وعملت كتاب ديني وهي متبرجة".



وردت دعاء على المتابعين وقالت:" ومجمع البحوث الإسلامية هياجملها ليه لو رولا عندها ازدواجية في الفكر، جماعة عيب الكلام ده انتو بتغلطوا في مجمع البحوث الإسلامية كده، ورولا خرسا ست متدينة ومثقفة ومحتشمة والإيشارب مش أول ولا أهم حاجة.. هو ‏من ضمن حاجات كتير مهمة بس مش أهم ولا أول حاجة"‏.



ويذكر أن الإ علامية "رولا خرسا"، ظهرت في أحد البرامج الشهيرة وأوضحت أن الكتاب تاريخي من الدرجة الأولى، لأنها كانت دائما ما تجد التاريخ يتحدث عن الأبطال سواء في الدين او العموم، ويتم الإشارة إلى زوجاتهم أو النساء في حياتهم بصورة مختصرة، وأرادت ان توضح اهم الرموز النسائية من الإسلام خاصة أنه يزخر بمثل هذه الأمثلة ولا أحد يعرف عنهن شيئًا.

