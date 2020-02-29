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مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان | مشاهدة مباراة الاهلى فى بطولة افريقيا اليوم | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر hd

السبت 29/فبراير/2020 - 05:29 م
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الاهلي
الاهلي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت yalla shoot
وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.
مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا كورة ستار kora star
وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sports Hd 1.
يلا شووت بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز، يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي قبل موقعة جنوب إفريقيا.
مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا كورة أون لاين kora online
ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي - علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي.
خط الهجوم : مروان محسن

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