فوز الدخان والاتصالات والصيد وهزيمة أكتوبر بالقسم الثالث





اقيمت اليوم، السبت، مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من منافسات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث اسفرت النتائج عن فوز الصيد على حلوان العام بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محي الخولي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.



كما فاز الصف على أكتوبر بهدفين نظيفين سجلهما حسن سيد ومحمد يحيي (حمو).



وتغلب فريق المعادي على حساب فريق جولدي بثلاث أهداف مقابل هدفين، ليعلن المعادي بقاءه بالقسم الثالث رسمياً للموسم المقبل.



وخسر العياط أمام الدخان بشق الانفس بثلاث أهداف مقابل هدفين. وفاز بشتيل على البدرشين بثلاث أهداف مقابل هدفين.



وخسر القومي أمام الإتصالات بهدفين مقابل هدف، سجلهما سعد سمير في الدقيقة 75 من ركلة جزاء وتعادل إسلام زكريا للقومي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء وسجل اللاعب عبد الرحمن فؤاد (بودي) هدف الفوز للاتصالات في الدقيقة 91 من عمر المباراة وتعادل أبو النمرس امام جينيس بهدف لكلاً منهما.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 55 نقطة

2- الإتصالات 50 نقطة

3- جولدي 42 نقطة

4- حلوان العام 37 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- المعادي 30 نقطة

7- القومي 26 نقطة

8- بشتيل 26 نقطة

9- الصف 25 نقطة

10- أبو النمرس 20 نقطة

11- جينيس 19 نقطة

12- العياط 19 نقطة

13- البدرشين 17 نقطة

14- الصيد 14 نقطة