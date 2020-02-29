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انطلقت الآن.. بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز الشوط الأول LIVE

السبت 29/فبراير/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف اليوم السبت النادي الأهلي نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مباراة صن داونز والأهلي مشاهدة مباراة صن داونز والأهلي بث مباشر يلا شوت الأهلي ضد صن داونز بث مباشر، يلا شووت صن داونز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا yalla shoot.

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