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«يلا شوت» Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وصن داونز بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي كورة لايف yalla shoot

السبت 29/فبراير/2020 - 05:19 م
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بوابة الفجر
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يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة قوية تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى مباراة قوية بين الفريقين، يلا شوت شاهد مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، يلا شوت، شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا KOORA GOAL ، شاهد مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب إفريقي KOORA LIVE ، شاهد مباراة الاهلى اليوم، يلا شوت.
يحل صن داونز الجنوب إفريقي ضيف على الاهلي فى تمام السادسه مساءا بتوقيت القاهرة والسابعه مساءا بتوقيت السعودية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وصن داونز KOORA STAR.
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