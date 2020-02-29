محافظ كفرالشيخ يكلف بفحص سيارات النقل الجماعي الداخلي

كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لفحص سيارات النقل الجماعي الداخلي بمنطقة غرب مدينة كفرالشيخ وسيارات الموقف العام بمحافظة كفرالشيخ.



كما ناقش المحافظ 35 شكوى وطلبًا للمواطنين في اللقاء الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.



وبحث محافظ كفرالشيخ، عددًا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورًا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددًا تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدًا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيًا، وبخاصة شكاوي وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يولي لها اهتمامًا كبيرًا.



وشدد نورالدين برعايتهم وحسن معاملتهم، لافتًا أنه تم تخصيص يوم الاثنين لشكاوي التعليم، والثلاثاء لشكاوي الصحة، والأربعاء لشكاوي الوحدات المحلية، والخميس لذوى الاحتياجات الخاصة، والشكاوي المتنوعة من كل أسبوع.

