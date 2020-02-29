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لليوم الثالث.. بابا الفاتيكان يلغي جميع ارتباطاته الرسمية بسبب مرضه

السبت 29/فبراير/2020 - 05:11 م
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بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
الفجر السعودي
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ألغى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم السبت، جميع ارتباطاته الرسمية لليوم الثاث على التوالى بسب مرضه.

وأفاد المكتب الصحفي للفاتيكان: بأن "الحبر الاعظم يواصل عمله اليوم، من مقر إقامته في فندق سانتا مارتا بالفاتيكان"، موضحًا أن "البابا يستقبل أشخاصا على انفراد، وهى لقاءات خاصة مع رئيس مكتب أساقفة الفاتيكان وسفراء في لبنان وفرنسا ورئيس أساقفة أوكرانيا".

وأضاف: "ومن المتوقع أن يغادر البابا مع كبار البيروقراطيين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع من التدريبات الروحية في الريف الروماني، وهو اعتكاف سنوي يحضره البابا في بداية كل الصوم الكبير".

وكان آخر ظهور للبابا، يوم الأربعاء الماضي، عندما تضامن مع مصابي الكورونا الحاضرون في ساحة القديس بطرس، ثم شٌوهد البابا وهو يسعل وينفخ اثناء القداس، ثم الغى الحبر الجليل قداس يوم الخميس الماضي، والذى كان مقرر مع رجال الدين في روما للاحتفال بقداس التوبة في بداية الصوم الكبير.

وفقد البابا فرنسيس البالغ من العمر 83 عاماً جزءاً من رائته وهو شاب بسب مرض تنفسى، حسبما أفاد موقع "ريبابلك".

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