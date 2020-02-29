توسعة شوارع أرمنت بعد رفع 60 طن من مخلفات الترع (صور)



وأوضح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أن الحملة أسفرت عن رفع نحو ٦٠ طن من مخلفات الترع، التي تم رفعها من المصارف في وقت سابق، والانتظار حتى جفافها للتمكن من إزالتها.



وأشار إلى أن رفع المخلفات، نتج عنه توسعة مدخل نجع دنقل بنحو ٤ أمتار لحل مشكلة الازدحام والتكدس الناتج عن جرارات قصب السكر.





شنت رئاسة مركز ومدينة أرمنت، جنوبي غرب الأقصر، جملة مكبرة، لإزالة مخلفات الترع والمصارف المائية من على جانبي الطرق.