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بسبب "كورونا".. النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص بلاغ ضد 3 وزراء

السبت 29/فبراير/2020 - 05:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من المهندس عمرو رؤوف، ضد كل من اللواء كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذي يتهمهم فيه بتهديد حياة 3.5 مليون مواطن وتعريضهم للإصابة بوباء كورونا المنتشر بالصين وانتقل لبعض دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 10537 لسنة 2020، قيام وزارة النقل بوقف تشغيل أجهزة التكييف والتهوية بمحطات وعربات مترو الأنفاق، بغرض تقليل تكلفة استهلاك الكهرباء، موضحا أن التهوية أصبحت سيئة للغاية في مرفق ينقل حوالي 3.5 مليون مواطن يوميا.

وأضاف مقدم البلاغ أن ما تقوم به وزارة النقل قد يتسبب في انتشار الأمراض التنفسية القاتلة مثل الكورونا أو أنفلونزا الخنازير أو انفلونزا الطيور وغيرها من الفيروسات الخطيرة، مشيرا إلى أن وزارتي الصحة والبيئة لم تقما بدورهما في قياس جودة الهواء في محطات وعربات مترو الأنفاق، وإجبار وزارة النقل على إتباع المعايير الصحية اللازمة.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة حفاظا على أرواح المواطنين.
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كورونا النائب العام المكتب الفني للنائب العام 3 وزراء

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