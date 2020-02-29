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نشرة "حوادث الفجر": تفاصيل حادث طريق البدرشين

السبت 29/فبراير/2020 - 05:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"التخابر مع حزب الله"
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المتهم أحمد الحسني حمدان فارس، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حزب الله اللبناني".. بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وللتفاصيل اضغط هنا.

"ميكروباص خبط موتوسيكل".. تفاصيل حادث طريق البدرشين
كشفت معاينة رجال المرور بالجيزة، اليوم السبت، عن تفاصيل وقوع حادث مروري عند مدخل قرية الطرفاية التابعة لمركز البدرشين، وللتفاصيل اضغط هنا.

"قضايا الدولة" تنقذ الخزانة العام من دفع 500 مليون دولار أمريكي
نجحت هيئة قضايا الدولة متمثلة في قسم المنازعات الخارجية، برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، من تحقيق الانتصار الحادي عشر للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال السبعة أعوام الأخيرة، وللتفاصيل اضغط هنا.

حبس دجال 4 أيام لنصبه على المواطنين في العجوزة
أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس دجال، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لنصبه على المواطنين وممارسة أعمال الشعوزة، بقدرته على علاج الأمراض المستعصية وفك السحر، وللتفاصيل اضغط هنا.

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الكلمات المفتاحية

حادث طريق البدرشين المنازعات الخارجية

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