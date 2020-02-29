كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز KORA LIVE يوتيوب مباراة الاهلي اليوم Ahly live

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا كورة ستار kora star

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sports Hd 1.

يلا شووت بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز، يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي قبل موقعة جنوب إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا كورة أون لاين kora online

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم : مروان محسن







