زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب ولاية الأزيج التركية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة ولاية الأزيج في تركيا، اليوم السبت، حسبما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.





وقال علماء الزلازل، إن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات في منطقة سيفريس بمقاطعة الأزيج في الساعة 15:58 بالتوقيت المحلي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار حتى الآن.



