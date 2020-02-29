Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستشار "القادة والأركان": المؤسسة العسكرية لا تنسى أبناءها.. ومبارك قدم الكثير للقوات المسلحة

السبت 29/فبراير/2020 - 03:58 م
Advertisements
اللواء أركان حرب محمد الشهاوي
اللواء أركان حرب محمد الشهاوي
العدد الورقي - كريم وزيري
Advertisements
قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الرئيس الراحل حسنى مبارك، قدم الكثير للقوات المسلحة على مدار مسيرته العسكرية بداية من تخرجه فى الكلية الجوية وتدرجه فى المناصب بالقوات المسلحة إلى أن وصل لمنصب رئيس أركان القوات الجوية ثم قائداً لها فى حرب أكتوبر ١٩٧٣.

وأضاف اللواء الشهاوى، لـ«الفجر» أن الرئيس مبارك كان حريصاً على تطوير القوات المسلحة والتواصل مع أبنائها وعندما مرت مصر بفترة عصيبة فى عام ٢٠١١ فضل إعلاء مصلحة الوطن وحقن دماء المصريين وتخلى عن منصبه بإرادته الحرة ووكل مهمة إدارة البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى فبراير ٢٠١١.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يعترف بأزمة ريال مدريد ويزيد الجدل حول مستقبله

منذ ساعة و نصف

عاجل .. وفاة لاعب مصري في السودان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعة

تصريحات مثيرة من رينيه فايلر قبل ساعات من لقاء صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مهم لمصطفى بكري بشأن المشير طنطاوي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

منذ ساعتين

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير عودة أحمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 13 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

03:11 م

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

10:43 ص

تصريحات مثيرة من رينيه فايلر قبل ساعات من لقاء صن داونز

03:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status