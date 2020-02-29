مستشار "القادة والأركان": المؤسسة العسكرية لا تنسى أبناءها.. ومبارك قدم الكثير للقوات المسلحة

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الرئيس الراحل حسنى مبارك، قدم الكثير للقوات المسلحة على مدار مسيرته العسكرية بداية من تخرجه فى الكلية الجوية وتدرجه فى المناصب بالقوات المسلحة إلى أن وصل لمنصب رئيس أركان القوات الجوية ثم قائداً لها فى حرب أكتوبر ١٩٧٣.



