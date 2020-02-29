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مستشار "القادة والأركان": المؤسسة العسكرية لا تنسى أبناءها.. ومبارك قدم الكثير للقوات المسلحة
السبت 29/فبراير/2020 - 03:58 م
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العدد الورقي - كريم وزيري
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قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الرئيس الراحل حسنى مبارك، قدم الكثير للقوات المسلحة على مدار مسيرته العسكرية بداية من تخرجه فى الكلية الجوية وتدرجه فى المناصب بالقوات المسلحة إلى أن وصل لمنصب رئيس أركان القوات الجوية ثم قائداً لها فى حرب أكتوبر ١٩٧٣.
وأضاف اللواء الشهاوى، لـ«الفجر» أن الرئيس مبارك كان حريصاً على تطوير القوات المسلحة والتواصل مع أبنائها وعندما مرت مصر بفترة عصيبة فى عام ٢٠١١ فضل إعلاء مصلحة الوطن وحقن دماء المصريين وتخلى عن منصبه بإرادته الحرة ووكل مهمة إدارة البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى فبراير ٢٠١١.
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