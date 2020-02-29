Advertisements
Advertisements
Advertisements

دفن الرئيس الأسبق بجوار حفيده الراحل تنفيذا لوصيته

السبت 29/فبراير/2020 - 03:57 م
Advertisements
الرئيس الأسبق حسني مبارك
الرئيس الأسبق حسني مبارك
العدد الورقي - أسماء حسنين
Advertisements
"علاء وجمال" أخرا إعلان وفاة مبارك لبحث ترتيبات الجنازة

فى تمام العاشرة صباح الثلاثاء الماضى، أسلم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الروح، لتنتهى متاعبه الصحية المتعددة بعد تخليه عن السلطة فى 11 فبراير 2011، خصوصاً أن الأيام الأخيرة له شهدت تدهوراً صحياً استلزم دخوله غرفتى العناية المركزة والعمليات أكثر من مرة فى مستشفى الجلاء العسكرى، آخرها مساء الاثنين الماضى لإجراء جراحة فى المعدة.

حسب مصادر، فإن علاء وجمال نجلى مبارك أجلا إعلان الوفاة لفترة قصيرة حتى يمكن بحث كيفية تشييع جنازة والدهما الذى تخطى عمره الـ91 عاماً، ودارت مناقشات عدة بين شخصيات سياسية وعسكرية لإعلان الترتيبات اللازمة وفق البروتوكولات المعمول بها فى هذا الشأن خصوصاً أن مبارك رئيس سابق وأحد كبار قادة القوات المسلحة السابقين، وحاصل على نجمة سيناء، ما يتطلب مناقشة أدق التفاصيل المرتبطة بالجنازة العسكرية خصوصاً إذا حضرها رئيس الجمهورية، أو طلب رؤساء دول حضورها كما هو متوقع.

وتم الاتفاق على تشييع جنازة مبارك الأربعاء، بإشراف إدارة المراسم برئاسة الجمهورية.

ومن المعروف أن الرئيس الراحل أوصى بأن يدفن بجوار حفيده محمد نجل علاء مبارك، والذى توفى قبل 11 عاماً فى مايو 2009، خصوصاً أن مبارك كان يحب هذا الحفيد بشكل خاص، ومثلت وفاته المفاجئة صدمة للجد أصابته بالاكتئاب فترة ليست قصيرة.

ومن المقرر حضور بعض القيادات العربية وعلى رأسها الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسفراء ومندوبين عن الرؤساء لتشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المشير محمد حسين طنطاوى، بالتجمع الخامس.

ويشارك مجلس النواب بصفة رسمية فى الجنازة ومن المقرر حضور الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الجنازة والعزاء، كما يعتزم عدد من نواب الأغلبية المشاركة فى الجنازة، باعتبار الرئيس الراحل أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، إذ كان قائداً للقوات الجوية فى الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وكان الدكتور عبد العال، نعى مبارك وتقدم بالعزاء لأسرته داعيا الله أن يتغمده برحمته، وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، «ينعى مجلس النواب رئيس الجمهورية الأسبق لما قدمه لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة.. ويتقدم مجلس النواب بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل وندعو الله أن يتغمده برحمته».
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ حوالي 8 ساعات

عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة من رينيه فايلر قبل ساعات من لقاء صن داونز

منذ نصف ساعة

عاجل.. تصريح مهم لمصطفى بكري بشأن المشير طنطاوي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

زيدان يعترف بأزمة ريال مدريد ويزيد الجدل حول مستقبله

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. وفاة لاعب مصري في السودان

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

منذ ساعتين

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعة

الزمالك يحسم مصير عودة أحمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

03:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

10:43 ص

تصريحات مثيرة من رينيه فايلر قبل ساعات من لقاء صن داونز

03:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status