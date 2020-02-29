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رئيس الوزراء يكشف معلومات جديدة عن سفر مصابين بكورونا إلى فرنسا

السبت 29/فبراير/2020 - 03:56 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه عقب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة الفرنسية يوم الخميس الماضي بأن هناك عدد حالات إصابة بفيروس كورونا بينهم حالتين كانوا في رحلة لمصر، تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات والتواصل مع الجانب الفرنسي والسفير المصري في باريس، وحتى هذه اللحظة لم تصل إلينا إفادة رسمية.

وأوضح "مدبولي"، خلال تصريحات له على هامش تفقده إجراءات الحجر الصحي بمطار الغردقة، والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هناك معلومات وردت بمنتصف نهار أمس، وتبين أن المصابين وصلوا مصر 5 فبراير الماضي وغادروا 15 فبراير، وعلى الفور قامت كافة أجهزة الدولة بالتحرك على أماكن تواجدهم ومراجعة الموقف بالكامل بهذه الأماكن، وتبين أن جميع المقيمين بأماكن إقامة هذا الفوج غادروا مصر.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ الأمس يتم إجراء فحوصات للعاملين بهذه الأماكن، وتم مراجعة كافة الكشوفات وما إذا كان هناك أحد العاملين حصل على إجازة بسبب المرض، وحتى الآن لم يثبت أي إصابة بالمجموعة المرتبطة بصورة مباشرة بهذا الفوج، وحتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا.
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الكلمات المفتاحية

مدبولي كورونا فرنسا رئيس الوزراء الصحة

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