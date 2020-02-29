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روسيا.. مسيرة احتجاجية بموسكو في ذكرى اغتيال الناقد بوريس نيمتسوف

السبت 29/فبراير/2020 - 03:33 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تجمع آلاف الأشخاص في موسكو، اليوم السبت، للاحتفال بمرور خمس سنوات على اغتيال الناقد البارز في الكرملين بوريس نيمتسوف، لينضموا إلى مسيرة قال المنظمون، إنها احتجاج أيضًا على التغييرات المخطط لها على الدستور الروسي.

تجمع أكثر من 22 ألف شخص في مسيرة، اليوم السبت، في ميدان يبعد حوالي كيلومترين (1.24 ميل) عن الكرملين، وفقًا لـ White Counter، وهي منظمة مراقبة ترفع عدد المشاركين في المسيرات باستخدام إطارات للكشف عن المعادن، كما نقلت وكالة "رويترز".

وحمل المتظاهرون صورًا لـ"نيمتسوف" والملصقات التي كتب عليها "لا لبوتين الأبدي" و"لا لاغتصاب السلطة".

المسيرة السنوية هي أول مظاهرة كبرى تنظمها المعارضة السياسية في روسيا منذ أن اقترح الرئيس فلاديمير بوتين مجموعة من التغييرات على الدستور الشهر الماضي، حسب وكالة "رويترز".

سيتم طرح المقترحات، التى ينظر إليها على نطاق واسع كوسيلة للسماح لـ"بوتين" بمد قبضته على السلطة بعد مغادرته الرئاسة، للتصويت على المستوى الوطنى يوم 22 أبريل.

وقال سيرجي تسابيلينكو، عامل طاقة، إنه كان يشارك في المسيرة لأنه يريد الحرية والديمقراطية للشعب الروسي.

وأضاف: "ليس لدي القوة الكافية لمقاومة انتهاكات الحكومة للسلطة. الدستور على وشك أن يتحول إلى نوع من المسلسل الهزلي."



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